Prima la fuga in auto poi l'arresto: in manette 27enne ricercato per rapina, furto ed evasione

Dopo un breve inseguimento in auto con i carabinieri è finito in manette e risultato destinatario di due ordini di carcerazione per rapina, furto ed evasione. Siamo sul litorale di Torvajanica. Protagonista dei fatti un 27enne, di origini bosniache.

Nel corso di un servizio straordinario nell'area i carabinieri dell'Aliquota radiomobile, hanno notato un'auto, con a bordo due uomini, che, alla loro vista, ha subito cambiato la direzione di marcia. Hanno deciso, quindi, di seguirla per un breve tratto. A un certo punto il 27enne è sceso dal veicolo e ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto dai Carabinieri, dai quali ha tentato di svincolarsi prima di essere bloccato.

Portato in caserma poiché privo di documenti, l'uomo è risultato essere ricercato per due ordini di carcerazione e quindi arrestato, oltre che denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La successiva perquisizione dell'auto ha consentito di rinvenire diversi arnesi atti allo scasso, consistenti in cacciaviti e martelletti frangivetro, per il possesso dei quali i due fratelli sono stati denunciati in concorso tra loro.

Il 27enne è stato successivamente condotto nel carcere di Velletri.