Violenta una modella, arrestato titolare di un'agenzia di casting

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma con l'accusa di violenza sessuale.

Aspirante modella violentata

Il fermo, con custodia in carcere, è stato effettuato a carico di un cittadino di Firenze, titolare di un'agenzia di casting con sede nel capoluogo toscano, a seguito di un'indagine partita a gennaio dopo la denuncia presentata da una giovane modella in via In Selci a Roma. I militari hanno raccolto gravi elementi indiziari in seguito al racconto della ragazza.

Pressione psicologica

Secondo quanto riferito dalla modella, infatti, il titolare dell'agenzia si sarebbe approfittato delle sue ambizioni. Con il pretesto di realizzare un book fotografico, l'uomo avrebbe organizzato una serie di situazioni per rimanere da solo e abusando della sua posizione, ha esercitato una forte pressione psicologica, insieme a una serie di gesti repentini e subdoli, al fine di costringere l'aspirante modella a compiere e subire atti sessuali, nonostante il rifiuto esplicito da parte sua.

Già indagato per denunce simili

Il provvedimento di custodia è stato notificato, su delega della Procura della Repubblica di Roma, direttamente a Firenze con l'ausilio dei carabinieri locali e l'uomo - indagato già per altre denunce analoghe presentate da aspiranti modelle - è stato condotto nel carcere di Firenze Sollicciano.