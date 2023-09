Lazio-Atletico: ubriachi in tribuna aggrediscono e insultano gli agenti. Arrestati due tifosi

A Roma in vacanza hanno approfittato per andare a vedere la partita di Champions League fra la Lazio e l'Atletico Madrid. Quattro tifosi danesi, ubriachi, dopo aver acquistato i biglietti per assistere al match dalla tribuna Monte Mario hanno però cominciato a dare in escandescenza. Molesti e alterati dall'abuso di alcol sono per questo stati identificati e multati. Ma se per due di loro la sanzione è stata sufficiente a placare gli animi, gli altri due non si sono invece calmati. Anzi, dopo aver spintonato gli agenti per guadagnarsi la fuga li hanno insultati: "Fuc* the police. Italian police shi*", gli insulti proferiti in inglese agli agenti del commissariato Prati di polizia che li hanno per questo arrestati.

I fatti sono accaduti al termine del match pareggiato in pieno recupero dal gol del portiere della Lazio Provedel. Prima del deflusso dalla tribuna è stato richiesto l'intervento da parte di alcuni spettatori infastiditi dai quattro tifosi danesi ubriachi. Qualificatisi in agenti del commissariato Prati due degli amici - di 24 e 27 anni - hanno reagito all'identificazione.

Arrestati con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo. Multati gli altri due amici (art.5 Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche).