Ricercato per omicidio viene scovato a Termini, deve scontare 35 anni di carcere

Era riuscito a far perdere le proprie tracce per quasi 15 anni. Ricercato dal 2009 per un omicidio commesso in Perù è stato scovato e arrestato dalla polizia nella zona della stazione Termini. In manette un cittadino peruviano di 33 anni.

Sono stati gli agenti del commissariato Viminale, nel corso dei controlli straordinari ad Alto Impatto - nella serata di ieri martedì 14 novembre - a sottoporre a controllo il cittadino sudamericano fermato nella zona dell'Esquilino.

Ricercato da 14 anni per un omicidio commesso nel suo Paese assieme a un complice, a suo carico c'era un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità peruviane quando aveva 19 anni.

Arrestato, dovrà scontare 35 anni di carcere.