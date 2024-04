Tentano di rubare un'auto ma vengono sorpresi dai carabinieri

In tre stavano tentando di rubare una macchina parcheggiata a Casal de' Pazzi, ma sono stati disturbati dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri e sono scappati. Del gruppo di ladri, uno è stato arrestato: una donna di 39 anni.

Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 27 aprile. Siamo in via Augusto Comte, zona Casal de' Pazzi. Una pattuglia di carabinieri della stazione di San Basilio, durante i consueti controlli sul territorio, nota tre persone che armeggiano su un'autovettura in sosta. Alla vista dei militari in due si allontanano a piedi, mentre una terza persona (una donna di 39 anni di nazionalità cilena e senza dimora) sale su un'auto e tenta di scappare più velocemente.

I carabinieri, però, riescono a fermarla. Nel veicolo, poi risultato preso a noleggio, trovano due grossi cacciaviti, una radiotrasmittente, un'asta in ferro e un dispositivo gonfiabile utilizzato normalmente per aprire le portiere delle auto.

La donna, quindi, è stata trattenuta con l'accusa di tentato furto.