"Non puoi stare con lui. Lo faccio pestare": minaccia e perseguita la ex compagna

Ha minacciato la ex compagna che avrebbe pestato l'uomo con il quale lei si è fidanzata dopo che la loro relazione era finita. Un incubo per la donna finito ieri, quando gli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato di Tivoli-Guidonia, hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 59enne che per mesi ha perseguitato la ex compagna in modo sempre più ossessivo, con comportamenti violenti e intimidatori.

L'uomo non accettava la nuova relazione della donna. Per questo la insultava quotidianamente, minacciandola che avrebbe assoldato qualcuno per far del male al nuovo compagno qualora non avesse interrotto immediatamente la storia, appostandosi nei pressi della sua abitazione e seguendola negli spostamenti, anche sul posto di lavoro.

In alcune occasioni aveva tentato anche di far male al nuovo compagno, tentando di investirlo con la sua auto. Nei confronti dell'uomo è stata emessa la misura cautelare del divieto di avvicinamento con obbligo di mantenere la distanza di almeno 300 metri dalla casa della vittima, dal luogo di lavoro e dagli altri luoghi abitualmente frequentati da lei e dal suo attuale compagno.