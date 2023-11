Le minacce, la casa devastata e l'acido per sfregiarla. Così ha trasformato in un incubo la vita della sua ex

Lei sceglie di troncare il rapporto, lui non lo accetta e decide allora di renderle la vita un inferno tanto da non uscire più di casa e non presentarsi più al lavoro. Ad aver paura di vivere o dormire da sola. Una vita stravolta a causa del suo ex e del suo "morboso rancore" condito da un profondo "senso di ossessivo possesso" che quell'uomo ha mostrato "di nutrire nei suoi confronti", a tal punto da essere pronto a comprare l'acido. Forse per sfregiarla.

La storia arriva da Milano e ha come protagonisti due giovani ragazzi romani. Lui, 33 anni, dopo una indagine lampo dei carabinieri e della procura è stato arrestato ed è finito in carcere. Appena in tempo, vista l'escalation delle sue azioni. A partire dalla fine del mese di settembre, ossia poco dopo la fine della loro relazione, per la giovane professionista romana, inizia l'incubo.

L'inizio dell'incubo

La ricostruzione, per lunghi tratti angosciosa presente nell'inchiesta coordinata dai pm Giulia Floris e Letizia Mannella scattata dopo l'indagine della vittima, racconta l'andamento sempre più oppressivo del suo ex. Una storia come troppe se ne sentono e che inizia, quasi come canovaccio prestabilito, con una serie di telefonate con numero sconosciuto a quella persona che una volta di diceva di "amare".

Eppure l'amore, quello vero, non c'entra. La giovane professionista, che ormai a Milano si sentiva poco sicura, decide quindi di tornare per un periodo a Roma dai suoi genitori, mettendosi in smartworking. Anche lui la segue anche lì, in quelle brevi fughe che rappresentavano un po' di ossigeno per la donna, inviandole messaggi per giudicare e commentare qualsiasi comportamento della sua ex. Nell'indagine in cui si leggono le centinaia di telefonate anonime, le decine di tentativi dello stalker di entrare nei profili social e lavorativi della donna, a cui cambiava le immagini profilo o le università frequentate, si evince come ottobre sia il mese della svolta. In negativo, si intende.

La casa della ex viene violata

Tra il 13 e il 28 ottobre, approfittando di una trasferta all'estero per lavoro di quella che era ormai diventata la sua vittima, il 33enne passa all'azione. Entra nell'appartamento della sua ex, danneggia piante, il pc e la tv, poi con un coltello taglia in due il materasso, il divano e il letto con un coltello. Non soddisfatto, a sfregio, apre l'armadio e taglia con delle forbici i vestiti della sua per poi imbrattare anche le pareti con bomboletta spray, prima di uscire a rubare qualche oggetto prezioso.

Una devastazione, preludio di un'altra azione, fortunatamente sventata dai carabinieri. D'altronde, come sottolineato dal gip che ha firmato l'ordinanza di arresto, quelle del 33enne sono state tutte "condotte persecutorie" portate avanti in quella che è stata definita "una vera e propria inquietante strategia di ossessivo controllo e di logoramento psicologico della sua ex fidanzata, non accettando evidentemente la sua decisione di interrompere definitivamente la relazione".

L'acido "per sciogliere i metalli"

A novembre arriva quindi una seconda svolta. La vittima, ormai stanca, in meno di dieci giorni va per quattro volte dai carabinieri di Milano e Roma a denunciare quanto stava subendo. Il giorno prima dell'ultima denuncia la ragazza però non sapeva dell'ambizione del suo ex. Il 33enne, ormai intercettato dagli investigatori dell'Arma, chiama una ferramenta milanese: "Avrei bisogno di un acido, corrosivo, volevo sapere quali tipi di acidi ci stanno". La ricerca è spasmodica.

In pochi minuti, sonda diversi esercenti. Lo stalker cercava un acido particolarmente efficace, "perché io dovrei sciogliere pure dei metalli", diceva al telefono. A me servirebbe una bocchetta magra". Soddisfatto della descrizione del prodotto, era pronto per l'appuntamento: "Va bene, a che ora chiudete? Sennò a che ora aprite domani?". La procura e i carabinieri fortunatamente sono arrivati prima.

Secondo il gip Livio Cristofano che ha firmato la custodia cautelare in carcere, "l'indagato appare, infatti, in una fase di mancata gestione del proprio equilibrio psicologico e di totale assenza di capacità di autocontrollo". E ancora, il 33enne secondo il giudice era ormai "in una preoccupante progressione criminosa".