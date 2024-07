Lo stalker condominiale del Tufello. Fa cadere dalle scale una invalida e minaccia gli altri vicini

Ha reso la vita difficile alle famiglie che vivono in un palazzo nella zona del Tufello, dove abita anche lui. Ha minacciato in condomini e aggredito una donna invalida. Una storia ricostruita dagli agenti della polizia di stato del III distretto Fidene-Serpentara, a seguito delle denunce ricevute e delle approfondite indagini coordinate dalla procura di Roma.

I poliziotti hanno così ricostruito il tutto e arrestato un 65enne italiano, accusato di stalking condominiale. Sin dal 2022 l'uomo ha minacciato diversi condomini dello stabile e in un'occasione ha aggredito uno di loro mentre, in un'altra circostanza, ha addirittura inseguito e minacciato una donna invalida con un taglierino, facendola cadere rovinosamente per lo spavento.

Tale comportamento ha causato agli abitanti del condominio un perdurante stato d'ansia e di paura e un forte timore per la loro incolumità. I residenti,infatti, sono stati costretti ad alterare le proprie abitudini di vita, prendendo necessariamente delle precauzioni per eludere le aggressioni ogni qualvolta uscivano o rientravano a casa, evitando addirittura di invitare familiari per paura di esporli al rischio di incontrarlo.

Gli investigatori hanno rintracciato il 65enne e gli hanno notificato un'ordinanza di applicazione della misura cautelare. L'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Regina Coeli.