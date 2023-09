Spaccio accanto alle famiglie all’interno di un parco: in manette un 23enne

Famiglie e bambini impegnati a giocare tra loro. Ma anche chi, pensando di non essere visto, portava avanti la propria attività di spaccio. Peccato che, notato per i movimenti “sospetti” sia stato colto in fragranza di reato mentre vendeva una dose ad un acquirente. Arresto per un 23enne all’interno del parco di via Pietro Rosa, nel centro di Ostia, da parte degli agenti del Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale, impegnata nell'attività di controllo dei parchi pubblici della zona, nel pomeriggio di martedì 5 settembre.

I caschi bianchi, durante il loro pattugliamento dell’area verde, hanno notato la presenza di una persona sospetta appoggiata ad un muretto e che sembrava in attesa di qualcosa, o qualcuno. Decidono quindi di appostarsi in maniera tale da non essere visti e, dopo circa dieci minuti, hanno visto l’arrivo di un ragazzo a bordo di un monopattino, un minorenne, che ha si affrettava a mettere una bustina in tasca dopo aver consegnato del denaro.

Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire, fermando i due individui e chiedendo all'acquirente di mostrare cosa avesse comprato. Quest'ultimo ha consegnato loro un involucro con dentro della marijuana, mentre il pusher tentava nervosamente di disfarsi di una seconda bustina. Sottoposto a perquisizione, nello zaino del 23enne sono stati trovati circa 30 grammi tra hashish e marijuana e 180 euro in contanti. Sia il denaro che le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

Il minorenne, acquirente, è stato affidato ad un familiare e sanzionato secondo quanto previsto dal Testo Unico sugli Stupefacenti. Per lo spacciatore, residente a Ostia, è scattato invece l'arresto, per il quale dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria del reato di spaccio.