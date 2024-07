La tratta delle ragazze dell'Est. A Roma con la promessa di un lavoro, costrette a prostituirsi a 16 e 17 anni

Sofia e Luna, nomi di fantasia, erano state attirate a Roma con la promessa di un lavoro. Le due, la prima di 16 anni e la seconda di 17, arrivavano da famiglie che in Romania, loro Paese d'origine, vivevano in difficoltà economica, così l'offerta sembrava molto allettante.

Dopo essere atterrate a Fiumicino, però, le loro vite si sono trasformate in un incubo e tutte quelle promesse sono state infrante. In due anni differenti sono state costrette da un uomo a prostituirsi. Un cittadino romeno di 44 anni, che le ha di fatto ridotte in schiavitù. Per anni in Romania quell'uomo è stato braccato dalle autorità locali. Nel 2016 era stato anche condannato, ma riuscì a fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Lo scorso 5 luglio, dopo otto anni, è arrivata la chiusura del cerchio. Il 44enne è stato trovato in un appartamento sulla Palmiro Togliatti, una delle strade a luci rosse della Capitale. La squadra mobile della polizia di Stato, collaborando con l'Interpol e l'ufficio S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at National Entry) italiano, ha arrestato l'uomo che ora dovrà scontare 9 anni e 8 mesi per i reati di tratta di esseri umani, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e associazione per delinquere.

Secondo le indagini che hanno ricostruito l'identikit e gli affari del 44enne, l'uomo aveva costituito un gruppo con altre persone che, tra il 2011 e il maggio 2016, sono state coinvolte nel reclutamento, nel trasporto, nella fornitura di alloggio e nello sfruttamento sessuale in Romania e a Roma, di diverse giovani vittime provenienti da famiglie svantaggiate e vulnerabili.

Stando a quanto emerso, il 44enne aveva sfruttato sessualmente, portato a Roma, fornito alloggio e controllato Sofia, che quando fu "reclutata" aveva appena 16 anni. La ragazza, ora 25enne, è stata costretta a prostituirsi tra il febbraio 2015 e maggio 2016. Storia simile a quella vissuta da Luna. Anche lei, che all'epoca aveva 17 anni, è stata portato nella Capitale con le promessa di un lavoro. Tra agosto e ottobre 2015, però, è stata costretta a prostituirsi. Reati per i quelli l'uomo è stato condannato, prima della sua fuga.

La scorsa settimana c'è stata la tanto attesa svolta investigativa. Gli agenti, incrociando i profili social utilizzati da persone ritenute vicine al 44enne e monitorando la zona della Togliatti, hanno organizzato un servizio di controllo del territorio, identificando alcune ragazze in strada. In quella circostanza, pur identificandosi con un documento falso, l'uomo è stato trovato e arrestato.

Il 44enne romeno, già ricercato in patria da otto anni, anche in Italia per due ordini di carcerazione e una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sfruttando una serie di conoscenze e agganci utili, però, aveva trovato spesso riparo. L'ultima sua tana era, appunto, la Palmiro Togliatti. Ecco perché chi ha indagato sui di lui vuole capire se l'uomo stava continuando anche con il suo giro di sfruttamento delle giovani connazionali. D'altronde, come ha spiegato a RomaToday chi ha indagato, i romeni reclutano le ragazze, mentre gli albanesi si occupano di mettere a disposizione le zone per la prostituzione.