La fuga nel garage e l'arresto del rapinatore dei giorni dispari: nel 2013 aveva sequestrato il direttore di una banca

Rapine, reati contro il patrimonio, porto abusivo di arma da sparo e anche un sequestro di persona. È il curriculum criminale del rapinatore seriale degli uffici postali catturato dalla polizia dopo aver tentato un ennesimo colpo alle Poste del quartiere dove è nato e cresciuto: Casal Bruciato. Classe 1979 è stato fermato dopo aver provato a scappare in un garage condominiale. In carcere per due tentate rapine al Prenestino e al Tiburtino, secondo gli investigatori potrebbe averne messo a segno almeno altre cinque, per un totale di sette. Ma il modus operandi e il prosieguo degli accertamenti potrebbero portarlo a dover rispondere di altri blitz criminali.

La rapina in banca a San Lorenzo

Già noto alle forze dell'ordine, poco più di dieci anni fa, venne arrestato sempre dalla polizia dopo aver sequestrato - con un complice - il direttore di una banca a San Lorenzo. Era il 28 marzo del 2013 quando l'uomo fece irruzione alla Unipol di via di Porta Tiburtina. In sella a uno scooter Honda Sh 150 la coppia criminale - pistole in pugno - gelò il sangue delle persone presenti nell'istituto di credito dopo essersi finti dei clienti in attesa del proprio turno. All'interno del locale anche il direttore. Alla vista della polizia il bandito tentò il tutto per tutto prendendo in ostaggio il direttore per guadagnarsi la fuga.

Il sequestro del direttore della banca

Seguito dalle volanti della questura il bandito venne fermato poco dopo. Recuperata la refurtiva, l'ostaggio venne trasportato in ospedale sotto choc. Condannato per rapina, sequestro e porto abusivo di arma il malvivente non ha però perso il vizio delle rapine, anzi, è stato nuovamente arrestato a distanza di dieci anni per lo stesso reato.

Rapinatore dei giorni dispari

Fatali al rapinatore due rapine, tentate senza successo nel volgere di pochi minuti. Sulle sue tracce c'erano infatti gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma. Sul loro tavolo una serie di rapine agli uffici postali di Roma - almeno cinque - messe a segno a Torpignattara, Pietralata, Don Bosco, Tuscolano e Casilino. Identico il modus operandi: un rapinatore solitario in sella a uno scooter, pistola in pugno e volto nascosto. Poi le minacce e il furto del denaro. Caratteristica delle azioni criminali i giorni della settimana, quelli dispari. Ovvero lunedì, mercoledì e venerdì.

Due rapine in pochi minuti

Proprio di lunedì il 44enne è infatti entrato in azione. A bordo di uno scooter Honda Sh 150 - risultato rubato - si è presentato alle casse delle Poste di via Collatina, in zona Villa Gordiani. Ma qualcosa è andato storto. A mani vuote è uscito dagli uffici appena presi di mira ed è risalito a bordo dello scooter. Diramata una nota alla sala operativa sulle sue tracce si sono messe le volanti. Poco dopo il bandito è stato segnalato negli uffici postali di via Casal Bruciato. Ma anche qui il colpo non riesce. Ad attenderlo fuori trova però la polizia. Nato e cresciuto a Casal Bruciato il 44enne approfitta della conoscenza dei cortili e delle strade del quartiere del IV municipio e riesce a scappare a piedi.

Arrestato nel garage di via Diego Angeli

Una fuga disperata terminata sotto un garage condominiale, dove i poliziotti dei commissariati Sant'Ippolito e Torpignattara, con l'ausilio degli agenti del centro operativo di sicurezza cibernetica di Roma, lo fermano in flagranza di reato, con ancora indosso la pistola utilizzata per le due precedenti tentate rapine.

Un'ultima fuga, terminata con le manette ai polsi davanti alle decine di abitanti di via Diego Angeli, da dove l'uomo è stato poi associato in carcere.