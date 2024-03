Senza lavoro si arma di pistola per rapinare negozi e supermercati

Armato di pistola rapinava i supermercati e i negozi tra Casal Monastero e la zona di Torraccia. Un bandito solitario che in quattro giorni ha colpito tre volte. Un mese dopo la prima rapina arriva la notizia dell'arresto dal ladro armato, un 45enne romano disoccupato.

La procura di Roma e i carabinieri della stazione di San Basilio avevano iniziato a indagare su di lui dopo una rapina al supermercato Tigre a Torraccia, in via Donato Menichella dello scorso 22 febbraio. Fino al 25 dello stesso mese, l'uomo ha ripulito anche un negozio di scarpe sulla Tiburtina e un altro supermercato, l'Eurospin in via Ottaviano Conte da Palombara.

L'uomo, in tutti e tre i casi, sotto minaccia di una pistola si era fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse per un totale, in tutte e tre le rapine messe a segno, di circa 1.600 euro. Dagli accertamenti dei militari, che hanno visionato e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività e lungo le vie adiacenti, è emerso che l'autore delle rapine indossava gli stessi capi di abbigliamento e utilizzava la stessa arma.

Sulla base delle indagini dei carabinieri, la procura ha richiesto e ottenuto dal gip l'emissione dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere. La scorsa mattina, i militari di San Basilio hanno rintracciato il 45enne in casa dove nascondeva anche parte della refurtiva, circa 950 euro, e una pistola giocattolo, replica di una Beretta calibro 9x21.