Rapinò l'incasso da 30mila euro ad un tabaccaio spacciandosi per carabiniere. Arrestato

Il 30 giugno scorso, insieme ad un complice, aveva avvicinato un tabaccaio spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine, rapinandolo dell'intero incasso da 30mila euro e dileguendosi. L'uomo, romani di 47 anni, è stato arrestato nelle ultime ore dalla squadra mobile insieme agli agenti del distretto di Primavalle.

La rapina a Torresina a danno di un tabaccaio

L'indagine è stata portata avanti negli ultimi mesi, sotto il coordinamento della Procura di Roma, in seguito ai fatti che si sono verificati in via Indro Montanelli a Torresina, quartiere a ovest di Roma. Poco prima delle 9 del mattino del 30 giugno l'indagato ha avvicinato il titolare di una tabaccheria, intento a portare in banca l'intero incasso da 30mila euro. Insieme ad un complice, i due prima si sono qualificati come appartenenti alle forze dell'ordine, poi lo hanno minacciato con una pistola per farsi consegnare il denaro.

L'aggressione e i colpi di pistola

Come emerso dai racconti dell'epoca, il tabaccaio ha reagito, guadagnandosi alcuni colpi alla testa sferrati con il calcio della pistola. Con l'uomo stordito, i due hanno afferrato l'incasso del weekend dell'esercizio commerciale e sono fuggiti. Il tabaccaio, ripresosi, ha estratto un'arma regolarmente detenuta, esplodendo due colpi, che non hanno raggiunto nessuno dei rapinatori.

Il contante in casa e il falso tesserino dell'Arma

Come fanno sapere gli inquirenti, già le prime indagini avevano fatto emergere l'arrestato, un cittadino italiano di 47 anni, come principale sospettato. Nel suo appartamento, perquisito nemmeno due giorni dopo la rapina, vennero sequestrati 50mila euro in contanti, conservati sottovuoto in 5 differenti mazzi di banconote da 50 euro. Inoltre, l'uomo in casa nascondeva un tesserino dell'Arma dei Carabinieri, evidentemente contraffatto, ma inserito in un portatessere comunemente in uso alle forze dell'ordine così da poter indurre più facilmente gli interlocutori a dargli credito.

La vittima ha riconosciuto il rapinatore

A distanza di cinque mesi, al termine di un lavoro certosino basato primariamente sul visionamento di telecamere di sorveglianza, sul tracciamento delle comunicazioni telefoniche e sul riconoscimento della vittima. L'autore della rapina, infatti, indossava un casco jet che gli lasciava scoperto il viso. In seguito al lavoro di indagine, quindi, i magistrati hanno ottenuto l'emissione della misura cautelare in carcere nei confronti del 47enne, con l'accusa di rapina, lesioni aggravate e possesso illecito di documenti di identificazione.