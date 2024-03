Il rapinatore solitario incubo dei negozianti e degli anziani. Una pensionata seguita fin dentro il palazzo

Era diventato l'incubo delle pensionate e dei commercianti della zona di Tivoli, alle porte di Roma. Cappuccio sulla testa, uno scaldacollo fin sotto gli occhi e una pistola in pugno. Così il bandito solitario, un uomo di 47 anni, da dicembre a febbraio scorso ha seminato il panico. Colpi in serie che gli sono costati l'arresto dopo una indagine congiunta di polizia di Stato, carabinieri e procura.

La serie di rapine era iniziata sabato 9 dicembre 2023. L'uomo, armato di pistola, aveva rapinato il negozio di abbigliamento per bambini al civico 43 di via Colsereno. Il 30 dicembre aveva colpito un negozio di calzature in via Empolitana. A inizio gennaio un esercizio all'ingrosso in via dei Sosii.

Il 4 febbraio scorso l'uomo, sempre col volto travisato da un passamontagna e una pistola in pugno, aveva fatto irruzione in un negozio di scarpe di via Maremmana inferiore, ma tra i clienti aveva trovato un agente della polizia locale di Guidonia Montecelio che con coraggio lo aveva disarmato. Per scappare, il 47enne aveva persino usato lo spray urticante.

Rapine nei negozi, ma anche alle anziane. Tra le vittime, infatti, anche una pensionata seguita dall'interno dell'ufficio postale del centro cittadino di Tivoli dove aveva ritirato la pensione per poi essere pedinata sino all'androne della sua abitazione. A quel punto, minacciata con una pistola, il bandito l'ha seguita lungo le scale per strapparle la borsa. La decisa reazione dell’anziana, che ha urlato per chiedere aiuto, l'ha messo in fuga.

Gli indizi e le indagini hanno portato all'arresto della rapinatore seriale. "Ancora una volta va sottolineata l'importanza degli impianti di videosorveglianza istallati in città, che hanno consentito una celere identificazione dell'uomo. Un plauso va rivolto alle persone testimoni delle rapine, che non hanno esitato a dare il loro contribuito agli investigatori, a dimostrazione dell'importanza del senso civico e della disponibilità dei cittadini nella prevenzione e nel contrasto di reati particolarmente odiosi come le rapine in danno di anziani e di operatori commerciali", ha spiegato il procuratore di Tivoli Francesco Menditto.