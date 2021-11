Il ladro seriale che con la scusa di chiedere l'ora rapina gli abitanti del Pigneto e di Torpignattara

"Scusa, sai l'ora?". Con questa scusa, per sette volte (almeno quelle accertate), si è avvicinato a uomini e donne che vivono al Pigneto e a Torpignattara, per poi minacciarli con un coltello, rapinandoli di smartphone e portafogli. Un incubo andato avanti per mesi nel quadrante tra via Romanello da Forlì, via Galeazzo Alessi, via Casilina e via Prenestina, tra maggio e settembre.

A mettere il punto a questa storia di rapine in serie, i carabinieri dalla Stazione di Torpignattara che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, arrestato un cittadino del Mali di 23 anni, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Sollicciano Firenze, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma per una serie di rapine aggravate.

Il modus operandi ricostruito dai militari era quasi sempre lo stesso. Il 23enne, tra le 22 e le 5 del mattino, si avvicinava a persone che scendevano di casa per buttare la spazzatura o che tornavano dal lavoro, con il pretesto di chiedere l'orario le avvicinava e poi, minacciandoli con un coltello, gli strappava dalle mani smartphone, portafogli o borse.

Rapine tutte denunciate che hanno permesso agli investigatori dell'Arma di individuare il sospetto. Da lì, attraverso il classico riconoscimento fotografico, le vittime hanno confermato i sospetti dei carabinieri che hanno proceduto con l'arresto. In sede di esecuzione dell'ordinanza del Gip, i militari hanno anche scoperto che il 23enne del Mali si trovava già reclusa per altri reati presso il carcere toscano di Sollicciano e così hanno delegato per la notifica del provvedimento cautelare i colleghi della Compagnia di Firenze Oltrarno.