Il rapinatore armato di viale Marconi, ha saccheggiato negozi e una gioielleria

Era diventato il terrore dei negozianti di viale Marconi. In 3 diverse circostanze aveva rapinato tre diversi negozi, precisamente uno di articoli per la casa, una profumeria ed una gioielleria. Colpi commessi tutti con pistola alla mano.

Dopo accurate e capillari indagini, visionate le telecamere dei negozi interessati, i poliziotti del distretto di San Paolo hanno individuato il presunto responsabile, un romano di 37 anni, che però risultava irreperibile nella sua residenza.

Grazie ad ulteriori accertamenti gli agenti hanno poi scoperto che il rapinatore seriale si appoggiava in diversi alberghi della capitale e, proprio in uno di questi, lo hanno alla fine scovato: aperta la porta della stanza non ha opposto alcuna resistenza ed ha ammesso la propria responsabilità nella commissione dei reati.

All'interno della stanza sono stati trovati gli indumenti utilizzati e ripresi dalle telecamere dei negozi rapinati. La pistola, a dire dell'indagato, era un giocattolo di cui si è poi disfatta gettandola in un secchio dell'immondizia. Il fermo è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.