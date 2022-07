La ragazza sul tettuccio dell'auto dei carabinieri arrestata per rapina ed estorsione

Le sue "gesta" erano state immortalate in due video divenuti virali sulle pagine social di Welcome to Favelas. In particolare uno, risalente allo scorso 11 aprile dove si vedeva una ragazza saltare sul tettuccio di un'auto dei carabinieri in via di Torrevecchia. Poi tre forti colpi sul telaio con gli scarponi e la giovane che scende dalla gazzella dei militari.

Denunciata poi per danneggiamento ai beni dello Stato la ragazza, una romana senza fissa dimora, aveva costretto all'intervento le forze dell'ordine dopo aver lanciato una bottiglia contro un motociclista in transito che lo aveva colpito alla gamba. Poco dopo una seconda allerta, di un nuovo lancio contro una passante.

Da allora sono passati poco più di due mesi e la ragazza è finita in carcere dopo una indagine degli investigatori del distretto Primavalle di polizia che hanno accertato come la 31enne si sia resa responsabile nel periodo compreso fra aprile e maggio 2022, di una rapina, una tentata rapina ed una tentata estorsione ai danni della madre.

In particolare la ragazza è ritenuta responsabile di una rapina armata di cacciavite avvenuta in una lavanderia in zona Primavalle il 12 maggio 2022. Secondo quanto riferito dalla vittima e poi accertato dagli investigatori la 31enne era infatti entrata nella tintoria armata di un cacciavite ed aveva rapinato lo smartphone di uno dei dipendenti. La ragazza si era poi data alla fuga.

Una rapina preceduta da una tentata rapina, provata a danno del titolare di un minimarket sempre a Primavalle dove la donna cercò di rapinare 50 euro non riuscendoci per poi andare nella tintoria e rapinare il telefono del furto poi accertato dagli inquirenti. La ragazza inoltre, il precedente 14 aprile, aveva aggredito la madre da cui voleva dei soldi.

Accertata la condotta della donna la 31enne è stata arrestata in questo mese di luglio ed associata in carcere a Roma.