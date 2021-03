Caffè da sballo, incontra i "clienti" al bar per vendere la droga: così arrotondava l'incasso

Arrestato il titolare per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrate 5946 dosi di hashish, 761 dosi di cocaina e 2420 euro in contanti

Aveva scelto il suo bar come base per incontrare i "clienti", ma i residenti avevano notato lo strano via vai che ha portato poi all'arresto di un 46enne residente a Velletri. L'uomo, nel locale, per arrotondare gli incassi aveva messo in piedi una fiorente attività dello spaccio.

Gli investigatori, appurata la veridicità delle notizie, hanno iniziato a tenere sotto controllo i movimenti dell'uomo: durante i diversi servizi di appostamento è stato notato l'andirivieni di numerose persone che, dopo aver parcheggiato le macchine, si intrattenevano con il titolare per pochi minuti e si scambiavano qualcosa, a volte senza nemmeno consumare nulla nel bar.



L'ultimo "incontro", prima della chiusura del bar, è stato fatale: l'uomo salito in auto è stato pedinato dagli agenti, una breve sosta davanti ad un supermercato e poi a casa, a Velletri dove i poliziotti, una volta entrato nel portone, lo hanno fermato e controllato. Indosso, nel taschino dei pantaloni hanno rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente diversi grammi di hashish e 520 euro in contanti.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'appartamento, dove gli uomini del commissariato Romanina hanno trovato 5946 dosi di hashish, 761 dosi di cocaina, 1920 euro in contanti, 2 bilancini di precisione ed un coltello sporco di sostanza stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento.

Perquisizioni estese anche all'interno del suo bar dove però gli agenti non hanno trovato traccia di sostanze stupefacenti. Tutti elementi che hanno portato all'arresto per detenzione ai fini di spaccio nei confronti del 46enne romano che, convalidato l'arresto è stato sottoposto ai domiciliari.