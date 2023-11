Ostia, giovane fermato in strada con la droga pronta per lo spaccio

Stava camminando tra le vie di Ostia Nuova, la nota zona dello spaccio del litorale - già feudo degli Spada - quando è stato intercettato dai carabinieri che stavano pattugliando la zona nella notte tra il 29 e li 30 novembre.

Il ragazzo, un egiziano di 19 anni, a quel punto ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato in piazza Gasparri. Nascondeva 5 panetti di hashish pronti per lo spaccio e 900 euro in banconote di piccolo taglio. Portato in caserma, adesso la sua posizione è al vaglio della magistratura.