Il finto lavavetri che vende droga a tassisti e Ncc dell'aeroporto di Fiumicino

Lo stratagemma era consolidato: si fingeva lavavetri e con il passaggio della mancia cedeva la droga in cambio di denaro. In questo modo, per non destare sospetti, fingeva di lavare il parabrezza, ma con il passamano faceva altro. I suoi clienti erano i tassisti e i conducenti di Ncc che lavorano nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino.

A bloccare il giro di spaccio sono stati gli agenti della polizia di frontiera di Fiumicino, coordinati dalla procura di Roma. A finire in manette un uomo, un cittadino straniero.

L'indagine

L'indagine è nata da una serie di controlli fatti durante l'estate che ha permesso ai poliziotti di riscontrare una diffusione dell'uso di droghe e alcool fra alcuni tassisti e conducenti di Ncc, davanti al principale scalo di Roma. Da qui l'inchiesta per risalire ai canali di rifornimento.

Durante le indagini, infatti, sono stati sorpresi 18 tra tassisti e conducenti Ncc positivi ai narco-test. Per loro è già scattato il ritiro della patente di guida e la segnalazione agli uffici comunali per la verifica dell'idoneità al servizio pubblico. Cristallizzato quel tassello, gli investigatori hanno indirizzato le proprie indagini verso chi gli vendeva la droga, principalmente hashish e cocaina.

L'arresto

Dopo una serie di appostamenti, i poliziotti hanno individuato il "lavavetri" pusher mentre spacciava droga, dalla cocaina all'hashish. L'uomo, secondo quanto appreso, aveva impostato il proprio business illegale vendendo piccole dosi, per evitare il carcere.

Le indagini, tuttavia, hanno ricostruito la reale consistenza dell'attività di spaccio e così il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della polizia di Stato di Fiumicino.