Laurentino 38, la droga nascosta per i capi piazza: in casa cocaina e una pistola

Nascondeva droga in casa per i capi piazza del Laurentino 38. Per questo motivo un 40enne romano è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, all'altezza di via Tommaso Marinetti dove è stato raggiunto e bloccato.

Gli agenti, dopo averlo identificato si sono recati insieme a lui presso l'abitazione dove hanno rinvenuto una stecca di hashish del peso di 3 grammi e due involucri contenenti complessivamente oltre un chilo e 400 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento. I poliziotti, inoltre, ben nascoste in un armadio a muro, hanno rivenuto due pistole modello Revolver, una calibro 38 special e un'altra calibro 454, entrambe con matricola abrasa, di cui una che è risultata rubata, 85 cartucce di diverso calibro e un paio di manette in metallo prive di marca e modello.

Al termine delle attività il 40enne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato. La procura ha chiesto e ottenuto, dal gip e l'uomo è stato portato a Regina Coeli.