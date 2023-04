Cappuccio in testa e passo svelto: l'outfit incastra il pusher

Si metteva un cappuccio in testa per evitare di essere riconosciuto. Un escamotage che non è bastato ad un ragazzo di 21 anni, arrestato dai carabinieri nella serata dello scorso 13 aprile, trovandolo con decine di dosi di cocaina.

Il giovane di origini albanesi è stato fermato in via Ponte Medioevale, durante un normale servizio di pattuglia nel centro storico di Bracciano. I militari si erano insospettiti dall'atteggiamento assunto da un 21enne che camminava con passo spedito e il cappuccio in testa, hanno deciso di fermarlo per identificarlo. Alla vista dei carabinieri che si stavano avvicinando per chiedergli le generalità, il giovane ha tentato di eludere il controllo, iniziando a correre.

Raggiunto e bloccato poco dopo, i militari a seguito di perquisizione personale sono riusciti a trovare in possesso del giovane 4 dosi di cocaina nascoste tra i vestiti. Perquisita anche l‘abitazione i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 40 dosi di cocaina, per un totale di 30 grammi, oltre a qualche centinaio di euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 21enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.