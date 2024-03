Centocelle, cani antidroga lo bloccano con oltre 16 chilogrammi di hashish

Blitz in un appartamento a Centocelle dove è stata trovata droga in via dei Larici. Gli agenti hanno rinvenuto, grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile antidroga, diversi panetti di hashish, del peso complessivo di oltre 16,5 chilogrammi, 22.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, 29enne ucraino, è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti.