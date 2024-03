Vuole salire sul treno senza biglietto, gli agenti lo fermano e reagisce con un pugno

Raffica di controlli e arresti da parte della polizia ferroviaria e degli agenti della Questura di Roma. Solo nell'ultima settimana, quella che ha preceduto le festività pasquali, le forze dell'ordine in azione congiunta hanno effettuato 11.389 identificazioni in tutto il Lazio, di queste oltre la metà (6.770) a Roma e provincia. Quattro gli arresti, di cui tre nella Capitale.

Controlli a Termini

Particolare rilievo hanno assunto le operazioni “Alto Impatto” con controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza, che hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della polizia ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. L’attività ha condotto all’identificazione di 640 persone, ad una persone arrestata, a due persone denunciate in stato di libertà, a decine di bagagli controllati da parte della polizia ferroviaria, per un totale di 33 pattuglie impiegate in stazione.

Furto in un negozio

A Termini una persona è stata arrestata per rapina impropria. Gli agenti, allertati dai viaggiatori, sono stati informati di una persona molesta all'interno di un negozio dentro la stazione. Questi, dopo gli accertamenti del caso, hanno verificato che l'individuo aveva sottratto un profumo e nascosto nel marsupio, cercando di dileguarsi verso via Giolitti. Raggiunto dalla vigilanza, il ladro ha reagito cercando di divincolarsi e all'arrivo degli agenti si è consumata una vera e propria colluttazione. Il titolare del negozio ha sporto denuncia. Il fermato è risultato essere soggetto alla misura di divieto di dimora nel comune di Roma con la prescrizione di restare in casa. E' stato così sottoposto agli arresti domiciliari.

Su treno senza biglietto aggredisce agente

Sempre a Termini un uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: il personale operante nello scalo ferroviario è stato attirato dalle urla provenienti dal Gate D. La persona inveiva contro il personale della sicurezza di Ferrovie dello Stato che gli aveva impedito di salire su un treno sprovvisto di titolo di viaggio. Raggiunto dagli agenti, si è rifiutato di mostrare i documenti e ha opposto resistenza quando è stato invitato a seguirli negli uffici Polfer, nei pressi dei quali ha sferrato anche un pugno a uno degli agenti. L’agente colpito al volto è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso del Policlinico “Umberto I” per le cure del caso ove, sottoposto a medicazioni, è stato dimesso con una prognosi di sei giorni. L'arrestato è finito in carcere.

Scippo con strappo al Flaminio

Sul lungotevere Flaminio, invece, gli agenti in servizio hanno visto una persona avvicinarsi a una donna e afferrarle con forza le braccia, per poi sottrarle la borsa a tracolla, facendola cadere e fuggendo. E' iniziato un inseguimento, con la polizia che ha raggiunto lo scippatore e lo ha bloccato. Durante la fuga l'uomo ha gettato la borsa dal parapetto del lungotevere, all'altezza del Circolo Canottieri Lazio. La borsa è stata recuperata e riconsegnata alla vittima, che ha sporto denuncia querela a Roma Tiburtina. L'arrestato è finito in carcere.