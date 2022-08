Richieste di soldi e minacce all'ex compagna: 32enne arrestato per atti persecutori

Aveva dovuto modificare le proprie abitudini di vita, uscendo di casa solo accompagnata. L'ansia era ormai il sottofondo della sua quotidianità. Stanca e ossessionata aveva deciso di denunciare le persecuzioni.Le indagini che hanno portato in carcere un 32enne romano, gravemente indiziato di aver ripetutamente compiuto atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, in realtà erano però partite già tempo prima.

Gli uomini del commissariato Primavalle avevano raccolto un quadro probatorio importante, poi rinforzato dalle dichiarazioni della donna. Secondo quanto accertato, conclusa la relazione, aveva iniziato a minacciare la donna chiedendole dei soldi e arrivando a minacciarla fisicamente.

Tutti gli elementi raccolti a carico dell’uomo hanno condotto l’autorità giudiziaria ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo dopo la notifica della ordinanza è stato condotto in carcere.