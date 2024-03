Terrorizza i familiari pretendendo soldi per comprare la droga: arrestato un 35enne

Minacciava i familiari subissandoli di richieste di denaro, li terrorizzava rendendo loro la vita impossibile. Dopo l'ennesimo episodio, un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pomezia con l'accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Era tornato da pochi giorni dal Nord Italia, dove si era stabilito per un periodo. In casa, però, non faceva altro che chiedere soldi allo scopo di comprare droga.

Così i parenti sono andati dai carabinieri, che a seguito delle verifiche di rito hanno eseguito il fermo e condotto l'uomo, un italiano di 35 anni, nel carcere di Velletri dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.