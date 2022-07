Incendio Pisana, arrestato il piromane: preso con l'accendino in mano

Un uomo di 62 anni è stato arrestato con l'accusa di aver provocato il vasto incendio che ieri è divampato nel parco della Tenuta dei Massimi, nella zona della Pisana. A bloccarlo la polizia, con gli agenti del commissariato di Monteverde.

Il piromane è stato notato aggirarsi nell’area del rogo con un accendino in mano dai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Fermato dagli agenti, ora è accusato di incendio boschivo doloso. L'incendio era scoppiato il 17 luglio. I vigili del fuoco, supportati da un Canadair, un elicottero e gli operatori della protezione civile, sono riusciti a contenere il rogo in poche ore evitando il peggio.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Roberto Gualtieri: "Grazie alla polizia che ha arrestato un uomo sospettato di aver appiccato un incendio ieri in via della Pisana. Chi si macchia di simili gravi atti criminali deve sapere che non rimarrà impunito. Proteggiamo il nostro patrimonio verde, e la nostra salute".