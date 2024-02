Nasconde 4000 di dosi pronte per lo spaccio: condannato a due anni e 8 mesi

Nascondeva quattromila dosi di droga pronte per lo spaccio. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Ostia hanno arrestato un 22enne fermato lo scorso lunedì a Ponte Galeria, da una pattuglia in servizio di controllo del territorio.

I carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione veicolare trovando nascosti nei vari vani del veicolo, circa 300 grammi di hashish, circa 70 grammi di marijuana, un coltello a scatto e 1.345 euro in contanti.

La perquisizione è stata successivamente estesa a casa del ragazzo ha permesso di trovare e sequestrare anche bilancino di precisione. La successiva consulenza tecnica sulla sostanza stupefacente sequestrata ha stabilito che si sarebbero potute ricavare oltre 4.000 dosi. L'arresto è stato convalidato e al termine del rito direttissimo, il tribunale lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.