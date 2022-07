Il boss nascosto in un vano ricavato nell'armadio: così è stato arrestato Antonio Gallace

Un boss non si allontana mai dalla propria famiglia, nemmeno se latitante e condannato ad oltre 20 anni di reclusione. Una massima che vale per i film così come per la realtà. Era infatti nascosto nella sua casa del litorale romano a Nettuno Antonio Gallace, conosciuto negli ambienti criminali come Michael Jackson per le sue doti canore. Come i narcotrafficanti resi celebri dalle serie tv anche l'esponente di spicco della cosca Gallace di Guardavalle (Catanzaro) si era ricavato un nascondiglio in casa, in particolare in un armadio della sua casa del litorale nord laziale. Non un bunker, ma uno spazio angusto di pochi metri, dove il 49enne è stato scovato dai carabinieri del Ros che alle prime luci di giovedì 21 luglio hanno messo fine alla sua latitanza.

A spiegare come si sia arrivati a rintracciare ed arrestare il boss il comandante del reparto anticrimine dei carabinieri di Roma colonnello Luigi Imperatore: "E' stato rintracciato presso l'abitazione della sua famiglia. Era nascosto all'interno di un vano ricavato all'interno di un mobile".

Un esponente di spicco della ndrangheta. con le indagini che avevano evidenziato come la locale di 'ndrangheta di Guardavalle - del mandamento jonico della 'ndrangheta reggina - avesse costituito un'articolazione con autonomia operativa sul litorale romano, ma organizzativamente dipendente dalla struttura calabrese. Latitante dal novembre del 2020, come spiega ancora a RomaToday il colonnello Imperatori "l'attività si è resa possibile sia attraverso attività tecnico intercettive che attività di osservazione prolungata nel tempo, sviluppata attraverso la coordinazione della procura generale di Roma".

Antonio Gallace che da tempo si nascondeva nella sua casa di Nettuno tanto che, come accertato dagli investigatori dell'arma, nei mesi che hanno preceduto il blitz di oggi avevano notato che l'abitazione non era mai lasciata sola, con all'interno sempre qualcuno ad occuparsi probabilmente di Antonio Gallace.

"L'attività d'intervento - afferma ancora il colonnello Imperatori - è stata possibile attraverso l'impiego di assetti specifici dell'Arma quali lo squadrone cacciatori Calabria e la api (aliquote di primo intervento ndr) del comando provinciale dei carabinieri di Roma che hanno consentito l'ingresso ed agevolato l’individuazione del latitante".

Scovato nel nascondiglio ricavato nell'armadio, quando gli investigatori hanno aperto il vano dove si era nascosto "non ha detto nulla - spiega ancora il comandante del reparto anticrimine di Roma - e non ha opposto resistenza. Cosciente del fatto che prima o poi la sua latitanza sarebbe terminata".

Cinquantanove anni, Antonio Gallace era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica di Roma, sotto il cui coordinamento sono state svolte le ricerche. Il latitante deve scontare la pena di 20 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione mafiosa, associazione per il traffico di stupefacenti ed altro.

Antonio Gallace era latitante dal 25 novembre del 2020, quando la suprema corte di Cassazione aveva definitivamente confermato le condanne inflitte a vari membri della cosca "Gallace", scaturite dall’indagine "Appia" condotta nel 1997-1999, sempre dal ros, nei confronti dell’organizzazione di matrice ndranghetista operante sul territorio del distretto di Roma. A seguito delle perquisizioni eseguite è stato rinvenuto materiale di interesse investigativo che sarà sottoposto ad analisi.

"L'arresto di Antonio Gallace - conclude il colonnello Imperatori - si inerisce in una manovra più ampia contro le organizzazioni di matrice ndranghetista. In questo ambito era già stato tratto in arresto nell'ottobre del 2021 il fratello Gallace Cosimo Damiano nella zona di Catanzaro. Anche in quel caso venne rintracciato all'interno di un vano di un bunker in una casa in provincia di Catanzaro. La presenza di componenti ndranghetiste sul litorale laziale affonda le radici negli anni '90 quando venne avviata un'attività investigativa da parte del ros che ha portato poi alle condanne per il quale Gallace Antonio era latitante. Era emersa quella volta sotto il profilo giudiziario la presenza di una locale di 'ndrangheta operativa sul litorare laziale a cavallo fra i comuni di Anzio e Nettuno".

Soddisfazione per l'operazione dei carabinieri è arrivata da Giampiero Cioffredi, presidente osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio: "L'arresto del latitante Antonio Gallace, esponente di spicco della cosca ionica di Guardavalle radicata ad Anzio e Nettuno è una bella notizia che conferma l’impegno dello Stato nel contrasto alle mafie nel litorale a sud di Roma. Grazie ai carabinieri del Ros, allo squadrone eliportato cacciatori Calabria e delle aliquote di pronto intervento del comando provinciale di Roma per aver messo fine alla latitanza durata 20 mesi di un boss della ‘ndrangheta protagonista dello scenario criminale di Anzio e Nettuno sul quale è in corso il lavoro delle Commissione d’Accesso, insediate dal Prefetto Matteo Piantedosi, per verificare la sussistenza dei profili ai fini dello scioglimento per mafia dei due Comuni. Lo Stato c’è ma per liberare il litorale dalle mafie è indispensabile che prosegua la grande mobilitazione dei cittadini, delle scuole e delle associazioni che si è manifestata in questi mesi all’indomani dell’operazione Tritone dell’Arma dei Carabinieri e coordinata dalla Dda di Roma, che ha inferto un durissimo colpo alla cosca Madafferi-Gallace costituita come distaccamento di Anzio-Nettuno del locale di Santa Cristina D’Aspromonte".