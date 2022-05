Le amicizie con i pusher e la droga nascosta pronta per lo spaccio, arrestato un medico

Frequentava gli spacciatori di Tor Bella Monaca e nel suo appartamento, condiviso con una coppia, nascondeva chili di hashish. Droga trovata anche in un'auto. Un medico che lavora al policlinico di Tor Vergata, dopo una indagine, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato del vommissariato Romanina. In manette anche i suoi due amici. I tre sono finiti nei guai poiché "gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti".

Il blitz è scattato quando gli agenti - che già monitoravano da tempo l'anomala vicena - hanno individuato uno dei tre soggetti, il medico, mentre si accompagnava con personaggi legati al mondo degli stupefacenti. L'attività veniva così intensificata e gli investigatori sono riusciti ad accertare che l'uomo era solito frequentare note piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, oltre a personaggi legati al mondo della criminalità locale.

Gli uomoni della squadra investigativa hanno dunque proceduto ad una perquisizione domiciliare, presso la sua abitazione sita alle porte di Roma, nel quadrante della periferia sud-est. Nell'appartamento, c'era anche una coppia, un uomo ed una donna di 56 e 53 anni, entrambi con precedenti di polizia, che sin da subito hanno mostrato segni di insofferenza e nervosismo.

Durante la perquisizione nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish di circa 100 grammi e 6 ovuli contenenti la medesima sostanza pari a 61 grammi, oltre a 2 involucri di cellophane contenenti 0.66 grammi di crack rinvenuti sul comodino della stanza da letto utilizzata dalla coppia. Sequestrato anche un coltello con lama retraibile sporco di stupefacente rinvenuto sul divano del salone, 485 euro in contanti, ed un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione all'interno di un'auto le cui chiavi sono state rinvenute in una pochette, i poliziotti hanno trovato 54 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 chili e 47 ovuli contenenti hashish. La procura della repubblica di Tivoli ha richiesto la convalida dell'arresto per tutti e tre i soggetti.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.