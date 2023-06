Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per l'incidente di Casal Palocco 

Matteo Di Pietro, lo youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni nell'ambito delle indagini sull'incidente di Casal Palocco, è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari.

Indagato da una settimana, la posizione di Di Pietro oggi si aggrava. Nei giorni scorsi diversi giornali avevano raccontato di un trasferimento a Viterbo con la famiglia di Di Pietro, altri hanno riferito di una fuga in Spagna, smentita prontamente dall'avvocato con l'etichetta di "fake news".

Dalla procura non filtrano ulteriori dettagli. La misura odierna potrebbe essere scattata proprio per evitare l'allontanamento dello youtuber o come risposta alle polemiche suscitate dal ventilato allontanamento dall'Italia. Oppure perché le indagini disposte potrebbero aver evidenziato indizi più pesanti a suo carico.

Ricordiamo che nei giorni scorsi la procura aveva disposto verifiche tecniche sulla velocità a cui viaggiava il Suv e l'analisi dei cellulari delle cinque persone che erano a bordo.

Su quest'ultimo punto l'obiettivo degli inquirenti è verificare l'esistenza di video, foto o comunicazioni utili alle indagini, soprattutto in relazione all'ipotesi della "sfida" da postare sui social che il gruppo di youtuber stava effettuando. Sentita anche quella che viene definita una supertestimone, ovvero una ragazza salita sull'auto degli youtuber poche centinaia di metri prima dell'incidente.

