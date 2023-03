Il marito della consigliera del centrodestra arrestato per detenzione illegale di armi

Nessun arsenale, ma comunque in casa nascondeva due detonatori per bombe difficili da reperire sul mercato e tre cartucce per fucili. Una storia che merita risposte e alza dei dubbi, sì. Ha fatto rumore l'arresto di Domenico V., incensurato e marito della consigliera comunale Anna Stella, eletta nella lista 'Formello Rinasce' a supporto del sindaco di centrodestra Gian Filippo Santi. Nel comune alle porte di Roma, i partiti dell'opposizione chiedono le dimissioni dell'esponente politica - non indagata - dopo l'arresto del marito.

L'uomo è accusato di detenzione illegale di armi. Al momento, secondo quanto appreso, è in carcere a Rebibbia. La notizia è stata riportata sabato da 'La Repubblica' che ha raccontato di un dibattito politico all'interno del comune di Formello dopo che si era sparsa la voce dell'arresto.

Cosa sappiamo dell'arresto del marito della consigliera del centrodestra di Formello

Secondo quanto ricostruito da RomaToday, tutto è nato da una perquisizione fatta lo scorso 4 marzo dai carabinieri di La Storta in casa della consigliera del centrodestra, totalmente estranea ai fatti e assente in casa. I militari, dando seguito a una segnalazione, erano alla ricerca di sostanza stupefacente. Non di armi. Nell'abitazione, i militari hanno trovato una piccola quantità di marijuana nella disponibilità del figlio trentatreenne della coppia, notando anche l'insofferenza di Domenico V., "pizzicato", mentre nascondeva una scatola.

A quel punto i carabinieri hanno preso in mano il pacco e trovato all'interno i due detonatori grandi quanto un chiodo lungo e le tre cartucce. In casa non c'erano pistola, bombe o fucili. Essendo materiale pericoloso, tenuto illegalmente e non reperibile da collezionisti o su internet, per l'uomo è scattato l'arresto. L'accusa è quella di detenzione illegale di armi.

Come da prassi, nonostante l'uomo sia incensurato, è stata informata la procura di Tivoli prima del trasferimento in carcere. Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso che l'uomo, che al momento non avrebbe dato informazioni utili a chi indaga, abbia delle parentele a Reggio Calabria trasferite nel Lazio. Sospetti a parte, è presto però per dire che quelle armi siano state tenute per conto della 'Ndrangheta o dei clan calabresi. Anzi, al momento l'unico fascicolo aperto per il caso è quello dell'ipotesi di reato mossa contro l'uomo incensurato.

La polemica politica

Il fatto ha scatenato il dibattito politico a Formello. Anna Stella, la moglie di Domenico V., è una simpatizzante della Lega, partito del quale non è iscritta. Nel comune alle porte di Roma, la lista di opposizione 'Formello X Formello' ne ha chiesto le dimissioni. Chiediamo al sindaco di riferire con urgenza sull'accaduto e sulle decisioni che intende adottare nel prossimo consiglio Comunale del 21 marzo".

Il sindaco Santi, attraverso la propria pagina Facebook, ha condiviso il comunicato della lista 'Formello Rinasce', quella nella quale era stata eletta Stella: "La vicenda riguarda esclusivamente il marito della consigliera e il fatto non ha nessun connotato politico, amministrativo e non coinvolge nemmeno in minima parte la lista civica. La magistratura sta lavorando per chiarire i contorni e per approfondire la posizione della persona in oggetto. Al momento non ci sono notizie precise e nessuno è stato in grado di capire nemmeno se sia stato rinviato a giudizio o se si tratti di fasi preliminari. Nonostante l'assoluta mancanza di riferimenti politici e amministrativi, la lista FormelloXFormello tira in ballo il Sindaco che secondo loro dovrebbe "riferire" in merito all?accaduto. Forse l?opposizione scambia la figura del Sindaco con quella del Pubblico Ministero o del Giudice? La scarsissima cultura giuridica, oltre che di quella politica, non giustifica comunque lo sciacallaggio".