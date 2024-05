Affari di famiglia all'Alessandrino. L'appartamento di madre e figlio è una base per lo spaccio

Nascondevano in casa quattro chilogrammi tra hashish e marijuana e quasi mezzo chilo di cocaina. Così madre e figlio di 50 e 19 anni avevano trasformato il loro appartamento nel quartiere Alessandrino in una base dello spaccio.

I poliziotti, dopo una indagine durate diversi giorni, hanno individuato la base della droga. Così, lo scorso mercoledì, hanno deciso di passare all'azione con l'unità cinofila antidroga. In sono stati rinvenuti, in un borsone per la palestra e in un mobile della cucina 4,1 chilogrammi tra hashish e marijuana e 480 grammi di cocaina, oltre a materiale di vario genere utilizzato per la pesatura e il confezionamento di sostanza stupefacente.

Il gip Roma, su richiesta della locale procura, ha convalidato l'arresto di mamma e figlio accusati di detenzione ai fini di spaccio.