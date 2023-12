Latitante arrestato mentre faceva la spesa al supermercato. Deve scontare 20 anni di carcere

Un uomo di 61 anni, leccese, è stato arrestato il 14 dicembre a Torvaianica, frazione di Pomezia, a mezz'ora da Roma sud. Non un arresto qualsiasi: la Polizia di Stato, infatti, ha messo le manette ad un latitante con 20 anni di carcere da scontare.

L'operazione è stata finalizzata da personale della squadra mobile della Sisco (sezioni investigative del servizio centrale operativo) di Lecce, col supporto operativo della Sisco di Roma. Il latitante, che si era reso irreperibile da novembre 2023, era stato condannato per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e armi. Gli agenti, in seguito a laboriose indagini, lo hanno trovato e bloccato all'interno di un supermercato di Torvaianica, frazione marittima di Pomezia, all'interno dell'area metropolitana di Roma.

L'uomo, tra il 2000 e il 2010 è stato uno degli esponenti di spicco della criminalità organizzata pugliese, in particolare tra Lecce e provincia, in quanto capo del clan "Nisi-Briganti", affiliato alla Sacra Corona Unita. Nel 2012 era già stato arrestato dalla squadra mobile locale, insieme a quella di Roma, in esecuzione di una precedente ordinanza di custodia cautelare, insieme ad altre 62 persone, per reati di 416 bis, cioè associazione di tipo mafioso. Le attività che hanno portato all'arresto di giovedì scorso sono state coordinate dal Servizio centrale Operativo della Polizia di Stato.