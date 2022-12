Ladri d'appartamento si nascondono nel palazzo per sfuggire all'arresto

Avevano in piano di saccheggiare alcuni appartamenti in zona Gregorio VII. A bloccarli sono stati i poliziotti dei distretti Aurelio e Primavalle, allertati dai residenti di via Francesco Satolli.

Gli agenti hanno sorpreso un ucraino e due georgiani rispettivamente di 34, 32 e 30 anni, mentre stavano tentando di nascondersi all'ultimo piano di una palazzina. Perquisiti, uno di questi è stato trovato in possesso di diversi materiali atti allo scasso.

Dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, i tre sono stati riconosciuti mentre stavano tentando di forzare le porte di alcuni appartamenti siti all'interno del condominio. Per tutti, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria