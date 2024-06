"Dobbiamo consegnare una pizza", si fanno aprire e saccheggiano le case della Roma "bene"

Erano diventati il terrore degli abitanti dei Parioli. In un mese erano riusciti a saccheggiare più appartamenti rubando soldi, gioielli e oggetti di valore. Le loro scorribande sono però finite. A ricostruire le loro gesta, e arrestarli, sono stati i carabinieri della compagnia Parioli che hanno eseguito decreto di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura nei confronti di due uomini, di etnia rom, di 29 e 21 anni.

La prima denuncia

L'indagine è partita lo scorso 11 aprile quando i militari hanno ricevuto una denuncia. La sera del quattro aprile, infatti, con la scusa di dover consegnare pizze a domicilio, i due si erano introdotti in un condominio in via Borsi e avevano vagato sino all'ultimo piano, osservando con attenzione ambienti e porte di ingresso.

L'acquisizione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di un residente e la loro successiva analisi, ha consentito ai carabinieri tuttavia di comprendere chiaramente come le intenzioni dei due fossero ben altre. Intenzioni non portate a termine solo perché disturbati dalla presenza dei condomini che li hanno poi allontanati.

Il doppio colpo

Il giorno dopo quel sopralluogo andato male, però, i ladri sono tornati in azione consumando un furto, il 5 aprile, in via Boccioni rubando di gioielli per un valore complessivo pari a 15.000 euro circa. Il 21 aprile, sempre nello stesso stabile di via Boccioni, i ladri entrarono in un appartamento rubando gioielli per un valore complessivo pari a 6.000 euro circa.

Sono state proprio le denunce delle vittime di via Boccioni a dare una sterzata alle indagini. Dopo aver chiesto con una scusa di lasciare aperto il portone, i ladri in quel caso si sarebbero arrampicati sui ponteggi presenti per lavori di rifacimento facciata, scardinando la finestra del bagno e rubando tutto quello che potevano. Stesso stratagemma utilizzato il 21 aprile quando, dopo il furto, i ladri si allontanarono con una valigia blu, piena di argenteria e gioielli.

L'arresto

A ulteriore conferma dell'ipotesi investigativa c'è stato anche il riconoscimento delle vittime e di chi li ha incrociati, sempre attraverso le immagini video registrate. Nel corso delle operazioni di perquisizione successive al fermo dei due indagati, è stato rinvenuto, tra le altre cose un Rolex sul quale sono in corso gli accertamenti.

Entrambi i fermati sono stati condotti presso il carcere di Rebibbia dove il tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per il 29enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 21enne la misura degli arresti domiciliari.