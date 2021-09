La maga del falso che nascondeva una fabbrica di patenti e documenti di contrabbando

A finire in manette una 32enne, già nota alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi da ladra di auto di lusso

È una professionista di furti di auto di lusso e vecchia conoscenza dei carabinieri. Questa volta però la donna, una 32enne, è stata arrestata con le accuse di "falsificazione ed uso di carte d'identità false, contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, ricettazione di documenti rubati e riciclaggio di autovettura". I militari di Pomezia, infatti, l'hanno trovata con una serie di documenti falsi in casa.

Troppi per passa impunita. Ieri mattina, nel corso di uno dei quotidiani controlli del territorio, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno incrociato la donna in via Danimarca a Torvajanica, a bordo di un'auto con targa straniera, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto.

Una volta fermata, i militari hanno effettuato degli accertamenti, al termine dei quali è emerso che il veicolo sulla quale viaggiava la donna, era stato rubato. Grazie alla verifica in banca dati del numero del telaio, i miliari hanno scoperto che l'autoo era da ricercare, mentre sulla targa straniera verranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare l'autenticità e la provenienza.

Inoltre, i carabinieri hanno effettuato la perquisizione al domicilio della donna dove è stata scoperta una vera propria fabbrica del falso. Sono stati rinvenuti e sequestrati 35 timbri di gomma di uffici di stato riferiti a vari comuni d’Italia, 2 timbri di ingresso e uscita per passaporti tedeschi, 41 bollini della Repubblica Federale Tedesca da apporre su carte di circolazione, 7 carte d’identità italiane in bianco in fase di falsificazione, 1 targa clonata, 1 carta d’identità in bianco rubata, 53 patenti rubate da vari uffici della motorizzazione in Italia e, infine, una stampante apposita per fabbricare patenti. La 32enne è stata arrestata e accompagnata presso la casa circondariale di Rebibbia, in attesa della convalida.