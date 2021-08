Arrestato a Santa Severa Giuseppe Savino, vicino ai clan camorristici del napoletano

Lo hanno scovato mentre era seduto ad un ristorante a Santa Severa gli investigatori di polizia. Ad essere rintracciato in un locale del Comune di Santa Marinella Giuseppe Savino, ritenuto vicino a clan camorristici operanti nella zona di Napoli Orientale nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

L'uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A. della Procura di Napoli, per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed altri reati finanziari. L'arresto nella serata di lunedì 16 agosto da parte dei Falchi della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma.

In particolare, Giuseppe Savino, avrebbe riciclato e realizzato complesse operazioni finanziarie al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi derivanti dalla commercializzazione di carburanti tramite alcune società “cartiere”, create ad hoc ed intestate a presta nomi, tutte utilizzate al fine esclusivo di delinquere, come accertato nel corso delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli.

L’uomo, riconosciuto dagli operanti, è stato sottoposto a controllo dei documenti, apparsi immediatamente artefatti e riportanti generalità false; per tale ragione è stato condotto in Ufficio per gli atti di rito.

Dopo essere stato compiutamente foto-segnalato e ricondotto alla sua reale identificazione Giuseppe Savino è stato tratto in arresto per il reato di possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e trasportato presso il Tribunale di Civitavecchia per il giudizio direttissimo, all’esito del quale sarà associato presso un istituto di pena in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere.