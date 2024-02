Arrestato per furto l'uomo che aveva provato a investire don Coluccia

Prima il tentato omicidio di don Coluccia. Poi l'aggressione a due vigili urbani dopo il furto di una bici. Adesso il furto in pizzeria. Ad arricchire il proprio curriculum criminale un 29enne nato in Bielorussia. A fermarlo i carabinieri di Tor Bella Monaca che lo hanno bloccato mentre tentava di aprire la serranda di una pizzeria a Torre Angela.

Furto in pizzeria

Sono stati i militari della stazione di via Parasacchi, la notte del 2 febbraio, a intervenire in via di Torrenova. Diverse chiamate al 112 dopo l'attivazione di un allarme. A riprendere il ladro le immagini delle videocamere della zona che lo immortalano mentre prova a scassinare la saracinesca e poi mentre scappa una volta scattato l'allarme.

Una volta sul posto i carabinieri hanno trovato il 29enne, corrispondente alla persona raffigurata nelle immagini di video sorveglianza, ancora su via di Torrenova. Dopo aver fornito un nome falso ai carabinieri - che già lo conoscono per i suoi precedenti - è stato sottoposto a fermo di PG con l'arresto convalidato dal tribunale di Roma con il rito direttissimo.

Il furto e l'aggressione

Ventinove anni, senza dimora, gravitante nella zona di Tor Bella Monaca, l'arrestato era salito alla ribalta delle cronache cittadine la scorsa Epifania. Fermato dagli agenti della locale dopo aver rubato una bici al parco della Pace, sempre nella periferia est della Capitale. Al controllo dei caschi bianchi del VI gruppo lì aggredì, venendo poi arrestato.

L'attentato a don Coluccia

Ancora prima, nell'agosto dello scorso anno, l'allora 28enne aveva invece provato a investire con uno scooter don Coluccia impegnato in una marcia antispaccio a Tor Bella Monaca. Era il 29 agosto scorso quando il ragazzo, in sella a un T-Max, puntò il religioso su via dell'Archeologia nel tentativo di travolgerlo. Provvidenziale fu l'intervento di un agente di scorta che evitò il peggio sparando e ferendo l'uomo al braccio.