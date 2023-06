Soldi, droga e armi: scoperto fortino dello spaccio

Un fortino della droga a Montesacro. È quanto hanno scoperto gli agenti del distretto di Fidene-Serprentara arrestato un uomo di 66 anni che nascondeva 365 grammi di cocaina, 881 grammi di eroina, 245 grammi di hashish, due pistole revolver, 36 proiettili calibro 22 e 36.000 euro in contanti.

Nello specifico, nella giornata di ieri, gli agenti sono entrati in azione dopo aver saputo che l'uomo - 66 anni e residente a Montesacro - nascondeva nella propria abitazione della sostanza stupefacente pronta per essere trasportata in un luogo più sicuro. Così i poliziotti hanno organizzato un servizio di osservazione e controllo e poi, al momento opportuno, sono riusciti a introdursi nell'appartamento e hanno proceduto.

Nella perquisizione è stata trovata una rivoltella antica "a spillo" e una pistola Taurus 38, entrambe scariche e 36 proiettili calibro 22 short. Inoltre sono stati rinvenuti 2 involucri di cellophane di circa 50 grammi di cocaina, 881 grammi di eroina e 245 grammi di hashish. È stata inoltre sequestrata la somma di oltre 36000 euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio custodita in una cassaforte celata dietro un quadro.

Avendo rinvenuto una chiave di cui l’uomo non sapeva fornire indicazioni precise, la perquisizione è stata estesa ai locali del condominio fino all’ultimo piano, ove è stata trovata una porta che i poliziotti hanno aperto proprio con la chiave trovata poco prima. Dietro ad alcuni materassi appoggiati al muro, sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti circa 315 grammi di cocaina. Ultimati gli accertamenti l’uomo è stato portato presso gli uffici di polizia dove è stato arrestato. Dopo la convalida dell’arresto nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. L'uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo.