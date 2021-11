Hashish delivery: fornitore fermato con 32 chili di droga in auto

Un grossista di hashish che consegnava direttamente la merce ai propri clienti. Ad arrestarlo la polizia dopo averlo notato procedere con fare sospetto in un'auto in zona Gregna Sant'Andrea. Atteso il momento propizio gli agenti lo hanno poi fermato dopo aver ceduto la sostanza stupefacente ad un cliente trovandogli in auto 32 chili di droga.

In particolare sono stati gli agenti del commissariato Celio, durante il controllo del territorio, mentre si trovavano in zona Gregna di Sant'Andrea, a notare un veicolo condotto da un uomo che procedeva lentamente, come se stesse alla ricerca di qualcuno o di qualche indirizzo in particolare. I poliziotti hanno deciso, allora, di seguirlo, e dopo aver percorso in alcune vie si è diretto lungo la via Lucio Mariani, dove era fermo un altro veicolo con una persona di fianco, come se lo stesse aspettando.

Affiancatosi all'altro veicolo, l'automobilista, un romano di 38 anni, è sceso dalla vettura per dirigersi verso il baule scambiando alcune parole con l'altra persona, un 44enne romano. Fermato per essere sottoposto a controllo ha mostrato una particolare insofferenza. Sul sedile posteriore gli agenti hanno notato un pacco manufatto contenente 3 pacchi avvolti con dello scotch, dove al loro interno erano contenuti un totale di 300 panetti dal peso complessivo di circa 31,96 chili di hashish.

La perquisizione del veicolo ha, inoltre, permesso di rinvenire 79,5 grammi di hashish, 180 euro, un rotolo di carta stagnola e un bilancino di precisione, mentre nella perquisizione domiciliare sono stati trovati un bilancino di precisione rinvenuto sulla scrivania, materiale per il confezionamento, un coltello intriso di hashish e un manoscritto riportante le consegne inerenti l'attività di spaccio. La perquisizione personale, veicolare e domiciliare della persona a cui si era avvicinato il 38enne ha permesso di rinvenire 59,82 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Il fornitore è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, mentre il 44enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.