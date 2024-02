La figlia dell'Accattone arrestata e condannata per spaccio

È finita nei guai Nefertari Mancini, figlia 30enne di Antonio Mancini, ex componente del gruppo criminale noto alle cronache come 'Accattone' e di Fabiola Moretti, la 'Primula rossa' della banda. Già finita in manette nel 2016, come riporta il Messaggero, è stata di nuovo fermata nella serata di venerdì come confermato anche a RomaToday.

Erano circa le 20, quando carabinieri del Divino Amore anno visto un uomo uscire dall'abitazione della 30enne, in zona Santa Palomba. Così i militari hanno deciso di perquisire l'uomo che addosso aveva una dose di cocaina. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento di Mancini. La donna nascondeva 40 grammi di cocaina, corrispondenti a 180 singole dosi. In casa anche un bilancino di precisione.

Nefertari è stata quindi arrestata e processata per direttissima ieri mattina nel tribunale di Roma. L'arresto è stato convalidato e le era stata applicata la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria. Subito dopo ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato, così è stata condannata a un anno e due mesi e il pagamento di 10mila euro di multa. Andrà ai domiciliari.