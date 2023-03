Ex pugile "occupa" il pianerottolo di un condominio ed estorce denaro alla madre e agli agenti

Prima ha tentato di estorcere denaro all'anziana madre dopo che aveva "occupato" una porzione di un condominio, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti. È quanto successo lo scorso primo marzo a Roma, con gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e del commissariato Porta Pia, che hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni, un ex pugile, indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'allarme

Tutto è iniziato intorno alle 13:50 quando diverse chiamate al numero unico di emergenza hanno segnalato la presenza di uomo in escandescenza all'interno di un condominio. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno trovato un 48enne già noto alle forze dell'ordine, che stava suonando insistentemente al citofono della madre e che si era creato all'interno del condominio un giaciglio nel quale di fatto viveva.

L'aggressione

Una volta visti i poliziotti, il quarantottenne con un passato da pugile che era uscito dal carcere solamente tredici giorni prima per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'anziana donna, ha cercato di estorcere anche a loro l'acquisto di sigarette e di alcolici. Al rifiuto, l'uomo ha minacciato di fare lo stesso con una persona che stava passando in strada.

A quel punto i poliziotti sono entrati in azione, ma il 48enne ha reagito colpendoli con calci, pugni e testate. L'ex pugile, dopo una colluttazione, è stato definitivamente bloccato. Gli agenti sono stati soccorsi e refertati presso il pronto soccorso con 7 giorni di prognosi. Convalidato l'arresto l'uomo è stato sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria.