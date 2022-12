Casamonica: esponente del clan assolto in primo grado e condannato a 13 anni in appello

È stato rintracciato e arrestato a Roma nel fortino di Porta Furba dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, Emanuel Casamonica, 25 anni, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dalla corte d'appello di Roma.

Il giovane Casamonica, era già stato arrestato nell'ambito dell'operazione "Gramigna" nel luglio 2018 e assolto "per non aver commesso il fatto" dal tribunale di Roma nel primo grado di giudizio dalle accuse di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafiose e condannato solamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Corte d'appello di Roma, invece, con la sentenza del 29 novembre scorso - che sostanzialmente ha confermato l'iniziale impianto accusatorio - accogliendo il ricorso proposto dal pm sull'assoluzione, ha condannato l'uomo a 13 anni di reclusione proprio per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'arrestato è stato portato nel carcere di Rebibbia.