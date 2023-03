Si nascondeva in albergo, è accusata di aver investito e ucciso un ciclista in Spagna

Si nascondeva a Roma, in un albergo. La sua 'latitanza', però, è finita ieri pomeriggio. Una donna di quarantuno anni di origine francese è stata arrestata dalla polizia in un albergo in via Nazionale, al centro di Roma. Secondo quanto emerso ha investito e ucciso un ciclista in Spagna nel 2021 e poi era fuggita via.

L'accusa alla donna è quella di omicidio colposo. La 41enne, dopo essere stata arrestata, è stata portata nel carcere di Rebibbia. L'operazione è stata eseguita nell'ambito dei controlli alle strutture alberghiere e ai B&B nella Capitale.