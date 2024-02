Il viaggio in auto dall'Austria dei corrieri della droga: bloccati con 10 chilogrammi di droga

Dall'Austria all'Italia, poi percorrendo la A1 fino a Roma, per raggiungere infine il quadrante ovest della città. È stato questo il viaggio di due corrieri della droga, due albanesi di 26 e 54 anni, arrestati dalla squadra mobile. La notizia è stata diffusa dopo che il gip ha convalidato l'arresto per i due, poi finiti in carcere.

Secondo quanto emerso, la polizia - che stava seguendo le mosse dei due - li aveva intercettati lo scorso 11 febbraio a bordo di un'auto dopo aver superato il confine con l'Austria. Gli agenti li hanno così seguiti fino a Roma. L'auto, una volta nella capitale, ha fatto tappa, in tarda serata, in via Cislago nei pressi di un bar, poi nelle vicinanze dell'abitazione di uno dei due in via Cusano Milanino, per poi parcheggiare definitivamente in via Palmarola Nuova.

Nelle prime ore della mattina seguente, gli investigatori li hanno visti riprendere la vettura per recarsi in via Gregorio XI e parcheggiare in un garage. Poi hanno atteso che uscissero con il veicolo dal box e li hanno fermati. Nel garage c'erano diversi arnesi da meccanico e alcuni sacchi neri di plastica con diverse dosi di cocaina mentre, in un'intercapedine ricavata artigianalmente nella porta tagliafuoco, 4 chilogrammi in panetti di hashish.

Ancora, dopo un controllo accurato al veicolo, nell'auto c'erano 6 pacchi contenenti cocaina per un peso totale di oltre 5 chilogrammi. Sequestrati anche 18.000 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio e 3 smartphone. I due sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.