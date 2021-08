Tor Bella Monaca, conviventi e trafficanti: fermato giro d'affari da 400mila euro di una coppia

Ormai il loro appartamento a largo Ferruccio Mengaroni, era diventato una delle basi dello spaccio di Tor Bella Monaca. I due, conviventi e trafficanti di cocaina - stando alla ricostruzione dei carabinieri che li seguivano da tempo - avevano messo insieme oltre due chili di polvere bianca, che avrebbero generato un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro.

I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca avevano notato i movimenti sospetti della coppia di conviventi romani, lui 65enne e lei 41enne, che entravano e uscivano freneticamente dal loro appartamento. Dopo averli tenuti d'occhio per un po', è così scattato il blitz con tanto di perquisizione.

In casa, i miliari hanno trovato 53 involucri in cellophane, chiusi a pressione e sottovuoto, contenenti cocaina per un peso totale di 2,3 chili. Dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare 11.300 dosi che immesse nelle piazze di spaccio della Capitale avrebbero fruttato circa 400.000 euro.

Gli arrestati, ad esito del rito direttissimo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso., sono stati associati nelle carceri di Regina Coeli e Rebibbia Femminile.