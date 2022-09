Venti euro per una foto, "centurione" estorce denaro a turisti e viene arrestato

Venti euro per una foto e, se qualcuno si rifiutava di pagare, veniva minacciato. Protagonista della vicenda, che gli è costata un'accusa per estorsione, un uomo vestito da centurione. I fatti si sono consumati in zona Colosseo intorno alle 14 di lunedì. A raccontare quanto successo, sono stati alcuni turisti che hanno allertato le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il "centurione" - un 43enne - si sarebbe fatto fotografare con due turisti chiedendo loro 20 euro ciascuno. Al rifiuto li ha minacciati e strattonati. Le vittime hanno dato l'allarme e l'uomo, bloccato dagli agenti, è stato trovato con 40 euro. Arrestato per estorsione, è stato portato a piazzale Clodio. I giudici hanno convalidato l'arresto e firmato per l'uomo, non residente a Roma, il foglio di via obbligatorio per 3 anni.