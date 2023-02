Affari di famiglia: Casamonica spaccia con il figlio minorenne

Spacciava droga, soprattutto cocaina, con il figlio minorenne. A bloccare gli affari di famiglia, di quella dei Casamonica nello specifico, sono stati i carabinieri di Tor de' Cenci che hanno arrestato l'uomo, Antonio Casamonica, e bloccato il figlio di 17 anni.

Secondo quanto emerso, i due sono stati bloccati al termine di un blitz in via Salvatore Lorizzo. I militari, che li stavano tenendo d'occhio, avevano notato un via vai anomalo in un palazzo. Entrati, hanno scoperto l'attività di spaccio. Casamonica nascondeva nel suo appartamento 80 dosi di cocaina, hashish, un bilancino di precisione, soldi e due agende con appunti e nomi.

Oggi, a piazzale Clodio, si è svolto il processo per direttissima. Il giudice ha condannato Antonio Casamonica, pregiudicato di 54 anni, a un anno e sette mesi di reclusione con pena sospesa, per l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. La posizione del figlio 17enne è, invece, all'attenzione dei magistrati della procura dei minorenni.