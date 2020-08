La strana notte di un Casamonica: fa di tutto per farsi arrestare. Danneggiati bar e un'auto

Una notte particolare quella di cui è stato protagonista un Casamonica, un giovane di 21 anni, incensurato almeno fino al 17 agosto quando è stato tratto in arresto dagli agenti di polizia del commissariato Romanina. Il ragazzo ha fatto di tutto per finire in manette e, per la prima volta nella sua vita, ci è riuscito.

Nella notte tra il 16 e il 17 agosto ha danneggiato un bar in via Orazio Raimondo poi, non contento, è tornato nella stessa strada intorno alle 6:30 del mattino seguento per danneggiare un'auto in sosta rompendo i vetri anteriori e posteriori. I poliziotti, giunti sul posto a fatti ormai compiuti dopo una segnalazione di un residente, non hanno potuto fare altro che denunciare il giovane.

Casamonica, non soddisfatto, ha però lanciato sassi e un posacenere contro l'auto della polizia, proprio davanti agli agenti. Quasi come se avesse voglia di farsi arrestare. A quel punto il 21enne è stato bloccato dagli agenti del commissariato Romanina che lo hanno arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato.

Sono in corso le indagini per accertare le eventuali ragioni dietro ai due distinti episodi. Il giovane, secondo i primi riscontri delle forze dell'ordine, non sarebbe mai stato implicato in altri episodi di cronaca.

Il 21enne ha trascorso la notte in commissariato prima di essere accompagnato il Tribunale, dove l'arresto nei suoi confronti è stato convalidato. Il ragazzo non è in carcere: è libero in attesa del processo.

La sindaca di Roma Virginia Raggi, in un tweet, ha voluto dare una sua chiave di lettura alla vicenda: "Arrestato altro esponente della famiglia Casamonica. Aveva danneggiato un bar e un auto nella periferia Sud-Est della città. A Roma non c'è spazio per la prepotenza di chi crede di essere al di sopra della legge. Grazie alla polizia di Stato per intervento immediato".